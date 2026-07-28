Da oggi il taglio delle accise sul diesel

È scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta ufficiale. Un primo decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, stabilisce un taglio dell'accisa sul diesel di complessivi 17 centesimi (14 centesimi più l'Iva al 22%), coprendo l'intervento con 20,5 milioni di euro di extragettito Iva del mese di giugno. Il taglio scatta oggi, fino a domani 29 luglio. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, prolunga il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto. Le coperture stanziate sono pari complessivamente a circa 105,8 milioni nel 2026.