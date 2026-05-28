Orecchie - Mariagrazia Villa, docente IUSVE

Chi controlla le notizie che ci arrivano Descrizione: Il flusso di informazioni in cui siamo immersi ogni giorno non è casuale: spesso è veicolato e filtrato da logiche invisibili. Con Mariagrazia Villa, docente IUSVE, mettiamo in ascolto le dinamiche del web per capire chi o cosa si cela davvero dietro la distribuzione delle notizie e le logiche delle piattaforme. Un invito a tenere le orecchie ben aperte per non farsi travolgere passivamente dai contenuti generati dagli algoritmi.