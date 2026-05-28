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Orecchie - Mariagrazia Villa, docente IUSVE

Chi decide quali notizie vediamo? Con Mariagrazia Villa, IUSVE, un viaggio nelle logiche invisibili delle piattaforme e degli algoritmi che filtrano il nostro sguardo sul mondo.
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Orecchie - Mariagrazia Villa, docente IUSVE
 Chi controlla le notizie che ci arrivano Descrizione: Il flusso di informazioni in cui siamo immersi ogni giorno non è casuale: spesso è veicolato e filtrato da logiche invisibili. Con Mariagrazia Villa, docente IUSVE, mettiamo in ascolto le dinamiche del web per capire chi o cosa si cela davvero dietro la distribuzione delle notizie e le logiche delle piattaforme. Un invito a tenere le orecchie ben aperte per non farsi travolgere passivamente dai contenuti generati dagli algoritmi.
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