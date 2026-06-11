Mani - Come si fa giornalismo se l’IA scrive tutto

L'intelligenza artificiale è ormai in grado di generare testi e articoli in pochi secondi. Che ne sarà, allora, del mestiere di giornalista? Marco Ferrando (vicedirettore di Avvenire) e Gigio Rancilio (giornalista e divulgatore) ci parlano delle Mani di chi scrive: un dialogo essenziale per comprendere il valore del tocco umano, della verifica dei fatti e dell'etica professionale quando l'IA sembra poter scrivere tutto al posto nostro.