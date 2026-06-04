Bocca/Voce - I social ti mostrano solo ciò che vuoi sentire

Le bolle dei social ci fanno sentire solo ciò che conferma le nostre idee. Con Giovanni Vannini impariamo a riconoscerle, uscirne e riscoprire ascolto e confronto autentico.

I social network tendono a rinchiuderci in rassicuranti "bolle" (o echo chambers) in cui risuona unicamente ciò che già pensiamo e desideriamo. In questa puntata, il docente IUSVE Giovanni Vannini esplora in che modo l'ecosistema digitale orienta e influenza le nostre discussioni. Un episodio per riprendere consapevolezza della nostra voce, uscire dalle stanze dell'eco e reimparare l'importanza dell'ascolto e del confronto autentico.