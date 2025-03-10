La statuina di Gesù per il presepe portata in piazza San Pietro da un bambino per la tradizionale benedizione del Papa durante in tempo di Natale

COMMENTA E CONDIVIDI













Si chiamerà “Nacimiento Gaudium”, un mix ispano-latino per dire la gioia della nascita, e sarà il presepe che durante il tempo di Natale troveranno i pellegrini nelle udienze in Aula Paolo VI in Vaticano. Opera dell’artista del Costa Rica Paula Saenz Soto, il presepe – riferiscono i media vaticani – porterà non solo un messaggio di pace ma un appello al mondo perché venga protetta la vita umana sin dal concepimento. Il “presepe pro-life”, com’è stato ribattezzato – del quale non sono ancora disponibili né immagini né bozzetti –, si aggiunge alla grande Natività allestita, come tradizione, in piazza San Pietro accanto all’albero, un abete rosso di 27 metri che quest’anno viene donato dalla Val d’Ultimo, in Alto Adige. La raffigurazione della nascita di Gesù arriva dalla provincia di Salerno e porterà a Roma elementi tipici della zona di Nocera, in particolare il battistero paleocristiano di Nocera Superiore con la fontana Helvius a Sant’Egidio del Monte Albino insieme a una casa caratteristica dell’Agro nocerino. Nella rappresentazione destinata alla piazza sarà presente anche figure che ricordano sant’Alfonso Maria de’ Liguori, autore del canto natalizio forse più celebre al mondo (“Tu scendi dalle stelle”) e i servi di Dio don Enrico Smaldone e Alfonso Russo. Sulle figure della Natività in tipico stile napoletano settecentesco la simbologia del Giubileo, dalla Porta Santa all’ancora emblema della speranza cristiana.

