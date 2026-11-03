L'ultimo bacio di Mimmo, accudito da mamma Alba per 32 anni

Mimmo non si è risvegliato, ma nella sua vita c’è stata un’alba. Alba è il nome di sua madre, che gli è rimasta accanto per trentadue anni. “L’alba di Luca” è anche il titolo del film dedicato a nostro figlio. Mimmo è morto il 7 ottobre scorso, proprio nel giorno della Giornata nazionale ed europea dei Risvegli. Coincidenze che aggiungono significato a questa storia. Tutto era cambiato l’8 maggio 1994, con un incidente in moto, il trauma cranico, il coma, una disabilità gravissima. I medici dicevano che non sarebbe vissuto a lungo. Alba, invece, ha continuato a prendersi cura di lui. Lavorava in Svizzera e per vent’anni ha fatto la spola con l’Italia, tornando nei fine settimana dal figlio. «Lo lavavo, lo vestivo, gli facevo la barba. Quando ero con lui vedevo i suoi occhi felici». Nel 2014, andata in pensione, ha riportato Mimmo a casa, a Santarcangelo. «Ce l’ho fatta a tenerlo con me fino all’ultimo», dice oggi. Ricorda i medici che negli anni lo hanno seguito, l’affetto che dimostravano a Mimmo. Temeva di fargli male anche in un gesto semplice. Da quando era tornato a casa, dice, non aveva avuto bronchiti né piaghe da decubito. Poi è arrivata una febbre ostinata, che saliva e scendeva. Alba cercava risposte, chiedeva controlli, continuava a vigilare, fino all’ultimo. Anche noi, attraverso il servizio Comaiuto della nostra Fondazione, abbiamo conosciuto la tenacia di questa madre. Ci chiamava per un consiglio, per chiedere le fascette della cannula tracheostomica, o per condividere una preoccupazione. Alba aveva già perso Pierluigi, un altro figlio. «Ora sono insieme, i miei angioletti. Mi mancano tanto, come a lei manca suo figlio Luca», mi dice ora.

Ma ciò che ha sorpreso Alba e mi ha colpito è l’ultimo dono che Mimmo le ha lasciato la sera prima di morire: tre baci a fior di labbra. Un gesto che non aveva mai compiuto. «Li sento ancora sulle mie labbra», racconta la madre. Non possiamo spiegare tutto, ma abbiamo imparato quanto sia fondamentale il ruolo della famiglia, di chi si prende cura, di una madre che non smette di sperare e trasforma ogni giorno l’amore in gesti concreti, capaci di dare dignità e qualità alla vita del proprio figlio: perché gli inguaribili non sono incurabili. Mimmo e Alba ci ricordano che nessuno si risveglia da solo. E soprattutto che nessuno dovrebbe essere lasciato solo, nemmeno quando il risveglio non arriva.

Fulvio De Nigris è presidente Fondazione “Gli Amici di Luca-Casa dei Risvegli Luca De Nigris”