Venezuela, Papa Leone XIV ha incontrato Maria Corina Machado
di Redazione
La Premio Nobel per la pace è attesa nei prossimi giorni anche negli Usa
January 12, 2026
Papa Leone ha incontrato Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. Lo rende noto il Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede.
in settimana Machado, la leader dell'opposizione venezuelana, è attesa anche a Washington. Al momento non sono ancora noti i dettagli ufficiali dell'eventuale incontro tra la Premio Nobel e il presidente americano, Donald Trump. L'ipotesi è che l'incontro possa svolgersi mercoledì, considerando l'agenda del presidente Usa.
