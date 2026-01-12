Venezuela, Papa Leone XIV ha incontrato Maria Corina Machado

Papa Leone ha incontrato Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. Lo rende noto il Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede.

in settimana Machado, la leader dell'opposizione venezuelana, è attesa anche a Washington. Al momento non sono ancora noti i dettagli ufficiali dell'eventuale incontro tra la Premio Nobel e il presidente americano, Donald Trump. L'ipotesi è che l'incontro possa svolgersi mercoledì, considerando l'agenda del presidente Usa.