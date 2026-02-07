Valanga in Valtellina: due morti

È di due morti il bilancio della valanga che si è staccata all'ora di pranzo in Valtellina, nella zona dell'alpe Meriggio, in comune di Albosaggia. L'incidente è avvenuto in una giornata in cui l'allerta valanghe sulle alpi Orobie era molto elevato, con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini. Ad essere travolta è stata una comitiva di sciatori fuori pista: due hanno perso la vita, mentre un terzo è rimasto illeso.

Altri quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga nella zona di Bellamonte, in Trentino. Tutti sono stati estratti in vita ma, secondo le prime informazioni dei soccorritori, uno dei quattro è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale “Santa Chiara” di Trento. Le condizioni di un secondo scialpinista vengono date molto gravi mentre gli altri due sarebbero feriti in maniera lieve.