Ucraina: riprendono gli attacchi dopo la tregua

La guerra in Ucraina riprende a pieno regime dopo la tregua di Pasqua, che aveva concordato uno stop agli attacchi in concomitanza con la celebrazione della festività ortodossa. Nella notte tra domenica e lunedì, 98 droni russi hanno attaccato il territorio ucraino, di cui 65 di tipo Shahed. L'esercito di Kiev ha dichiarato di aver abbattuto o neutralizzato 87 droni nel nord e nell'est del Paese. Da parte russa si contano 33 droni ucraini che, secondo il ministero della Difesa, sarebbero stati "intercettati e distrutti" dalla difesa aerea di Mosca sopra le regioni di Belgorod, Kursk, Rostov, Bryansk, Smolensk e della Repubblica di Crimea.

Entrambe le parti si sono accusate a vicenda di migliaia di violazioni lungo la linea del fronte durante la tregua: l'Ucraina registra 10.721 attacchi da parte delle truppe russi tra attacchi di artiglieria, operazioni d'assalto e droni kamikaze. Mosca da parte sua dichiara che "tutti i gruppi di truppe nella zona di operazioni militari speciali hanno rispettato rigorosamente il cessate il fuoco e sono rimasti nelle linee e posizioni precedentemente occupate", mentre "le Forze armate ucraine hanno continuato a lanciare attacchi con droni e artiglieria contro le nostre posizioni militari, nonché contro obiettivi civili".