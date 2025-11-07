Trump apre a Orbán sulle esenzioni per il petrolio russo

«Una persona speciale» di cui gli altri leader europei sono «gelosi» per quello che ha fatto nella lotta all'immigrazione. Parola di Donald Trump che ha accolto alla Casa Bianca con entusiasmo il premier Viktor Orbán, inaugurando «la nuova età dell'oro nei rapporti tra Ungheria e Usa». «Io sto dalla parte di Viktor - ha sottolineato il tycoon -. Il resto dei Paesi Ue «stare molto meglio se non avessero livelli di criminalità molto alti a causa dell'immigrazione illegale. Non solo devono fermare le ondate di persone che arrivano in Europa, ma devono ribaltare il processo ed espellerle». Orbán - ha aggiunto - è un grande leader. Per questo, Trump è disposto a "perdonargli" la vicinanza allo zar Vladimir Putin. «Se dovesse esserci davvero un incontro con il presidente russo - ha detto - vorrei che fosse a Budapest». Soprattutto Washington ha apero alla possibilità di esentare Budapest dalle sanzioni per gli acquisti di gas e petrolio da Mosca. «Sto valutando la questione perché è molto difficile per Orban ottenere petrolio e gas da altre aree. Come sapete, non hanno il vantaggio di avere il mare». Secondo Bloomberg, la compagnia di raffinazione petrolifera ungherese, la Mol Nyrt., avrebbe trovato un'alternativa con un oleodotto dalla Croazia. Ma nel suo incontro con Trump il premier ungherese ha mantenuto il punto. «Gli spiegherò quali sarebbero le conseguenze per il nostro popolo e per la nostra economia se non ottenessimo petrolio e gas dalla Russia», aveva detto prima di varcare l'ingresso della Casa Bianca. Trump ha già rimosso alcune delle sanzioni imposte dall'amministrazione di Joe Biden all'Ungheria ma ne restano altre tra cui la sospensione del trattato fiscale tra i due Paesi. Tuttavia, sono quelle annunciate da Washington il mese scorso nel tentativo di fare pressione su Putin e mettere fine al conflitto che preoccupano di più il premier. L'Ungheria importa l'86% del suo petrolio dalla Russia, una quantità che è aumentata da quando Mosca ha lanciato la sua invasione dell'Ucraina nel 2022, secondo il gruppo l'Atlantic Council.