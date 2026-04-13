Tennis: Sinner torna n.1 al mondo

Jannik Sinner torna ufficialmente numero uno del tennis mondiale, ma il vantaggio su Carlos Alcaraz è di soli 110 punti. Dopo la vittoria al Masters di Montecarlo, nella classifica pubblicata dalla Atp, l’azzurro si è ripreso la vetta che aveva perso lo scorso 10 novembre e ora è in testa con 13.350 punti, seguito dallo spagnolo (13.240): i due campioni dominano la scena e dopo il primo grande torneo sulla terra battuta della stagione, sono nettamente in vantaggio su Alexander Zverev (terzo con 5.555 punti), semifinalista nel Principato, e Novak Djokovic, che quest’anno non ha partecipato al torneo di Montecarlo. Chi perde terreno è invece Lorenzo Musetti: finalista lo scorso anno ma sconfitto al primo turno quest’anno da Valentin Vacherot, scivola di quattro posizioni ed è nono. La sconfitta del carrarino permette a Felix Auger-Alissime di salire al quinto posto. La sconfitta di Musetti avvantaggia anche Ben Shelton (sesto) e Taylor Fritz (ottavo). «Siamo abituati alle imprese di questo grande campione. Se non avesse avuto quella squalifica ingiusta che grida vendetta, il numero uno non l’avrebbe mai lasciato, perché è il giocatore più forte al mondo – ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi –. Ha anche un’ottima adattabilità su quella che sembrava essere la sua superficie meno favorevole, la terra battuta. Questa è un’ottima notizia, non solo per lui ma anche per noi, perché lo aspettiamo a Roma a braccia aperte per cercare di sfatare il tabù che va avanti da 50 anni nel singolare maschile (nel 1976 vinse Adriano Panatta, ndr) e che quest’anno dobbiamo cercare di conquistare».