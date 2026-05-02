Si butta dal pedalo, giovane muore nel lago di Garda

Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la Guardia costiera, intervenuta con due mezzi navali. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago, in località Desenzano del Garda, e issato a bordo dell'unità GC A58 della Guardia costiera. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto e lo hanno poi trasferito agli Spedali Civili di Brescia. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio. La vittima aveva 16 anni, era residente a Pavia ed era di origini tunisine. Il gruppo di amici era partito dalla spiaggia del Desenzanino, a Desenzano del Garda, quando il giovane si è immerso nelle acque del lago senza più riemergere. A dare l'allarme sono stati gli stessi amici, che hanno immediatamente richiesto soccorso