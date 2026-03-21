Schianto auto-moto a Milano, morti due ventenni

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 4: i due sono morti dopo che la motocicletta a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con un'auto

Incidente stradale nella notte a Milano, in viale Mugello. Poco prima delle 4 un'auto si è scontrata contro una moto. Nello schianto sono morti una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23. Ferito in modo non grave un 61enne, alla guida dell'auto, portato in codice giallo all'ospedale Policlinico. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale per ricostruire la dinamica.