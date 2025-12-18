Sarà beato Shaw, imprenditore argentino. Due nuovi venerabili italiani

Papa Leone XIV ha autorizzato oggi la promulgazione di cinque decreti che riguardano 11 nuovi martiri e tra nuovi venerabili, tra i quali due italiani. In particolare arriva il riconoscimento di un miracolo attribuito all’intercessione del venerabile Enrico Ernesto Shaw, laico e padre di famiglia, imprenditore, nato a Parigi nel 1921 e morto a Buenos Aires nel 1962, e il martirio del seminarista Ignazio Aláex Vaquero insieme a dieci compagni, tra cui un sacerdote, seminaristi e laici, uccisi in odio alla fede tra il 1936 e il 1937 nella provincia di Madrid. Accanto a questi provvedimenti, il Papa ha riconosciuto le virtù eroiche di altri tre testimoni della fede: il sacerdote indiano Giuseppe Panjikaran, fondatore delle Medical Sisters of St. Joseph, e due italiani, Fra Berardo Atonna e Teresa Solari.

Chi erano i venerabili italiani

Fra Berardo Atonna, nato a Episcopio di Sarno nel 1843 e morto a Napoli nel 1917, fu frate minore alcantarino, predicatore instancabile e guida spirituale, impegnato nella formazione dei novizi e nell’assistenza ai poveri. La sua vita, segnata da umiltà e dedizione, è oggi proposta come modello di santità vissuta nella quotidianità francescana. Teresa Solari, conosciuta come Domenica Caterina dello Spirito Santo, nacque a Ne, in provincia di Genova, nel 1822 e morì nel 1908. Fondò la Piccola Casa della Divina Provvidenza per accogliere bambine orfane e ragazze in difficoltà, dando vita a un’opera che si radicò nella spiritualità domenicana e che seppe rispondere alle grandi povertà urbane del suo tempo.