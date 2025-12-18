<

Sarà beato Shaw, imprenditore argentino. Due nuovi venerabili italiani

di Tommaso Piccoli
Il Papa ha autorizzato i decreti che riguardano la beatificazione dell'industriale sudamericano, alcuni martiri della Guerra civile spagnola e la venerabilità di altri tre testimoni
1 min di lettura
December 18, 2025
Sarà beato Shaw, imprenditore argentino. Due nuovi venerabili italiani
Enrique Ernesto Shaw
Papa Leone XIV ha autorizzato oggi la promulgazione di cinque decreti che riguardano 11 nuovi martiri e tra nuovi venerabili, tra i quali due italiani. In particolare arriva il riconoscimento di un miracolo attribuito all’intercessione del venerabile Enrico Ernesto Shaw, laico e padre di famiglia, imprenditore, nato a Parigi nel 1921 e morto a Buenos Aires nel 1962, e il martirio del seminarista Ignazio Aláex Vaquero insieme a dieci compagni, tra cui un sacerdote, seminaristi e laici, uccisi in odio alla fede tra il 1936 e il 1937 nella provincia di Madrid. Accanto a questi provvedimenti, il Papa ha riconosciuto le virtù eroiche di altri tre testimoni della fede: il sacerdote indiano Giuseppe Panjikaran, fondatore delle Medical Sisters of St. Joseph, e due italiani, Fra Berardo Atonna e Teresa Solari.

Chi erano i venerabili italiani

Fra Berardo Atonna, nato a Episcopio di Sarno nel 1843 e morto a Napoli nel 1917, fu frate minore alcantarino, predicatore instancabile e guida spirituale, impegnato nella formazione dei novizi e nell’assistenza ai poveri. La sua vita, segnata da umiltà e dedizione, è oggi proposta come modello di santità vissuta nella quotidianità francescana. Teresa Solari, conosciuta come Domenica Caterina dello Spirito Santo, nacque a Ne, in provincia di Genova, nel 1822 e morì nel 1908. Fondò la Piccola Casa della Divina Provvidenza per accogliere bambine orfane e ragazze in difficoltà, dando vita a un’opera che si radicò nella spiritualità domenicana e che seppe rispondere alle grandi povertà urbane del suo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi

Raccomandati per te

Idee e commenti