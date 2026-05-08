Rubio, faccia a faccia con Tajani e Meloni

Prosegue la missione diplomatica in Italia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo della diplomazia Usa è arrivato a Palazzo Chigi, per essere ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per una visita definita «di cortesia». Il colloquio si svolge in un clima segnato dalle tensioni delle ultime settimane, alimentate anche dagli attacchi del presidente americano Donald Trump, che ha accusato l'Italia di scarso impegno sul dossier iraniano. Tra i temi centrali dell'incontro figurano la crisi nello Stretto di Hormuz e la situazione in Libano. È terminato dopo oltre un'ora e mezza l'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e la premier.

Tajani ha invece definito «positivo» il colloquio bilaterale alla Farnesina con Rubio e ha ribadito «l'importanza dell'unità dell'Occidente e delle relazioni transatlantiche, che per noi sono fondamentali». Gli Stati Uniti sono ancora in attesa della risposta iraniana alla loro ultima proposta negoziale. È quanto il segretario di Stato Usa ha spiegato al ministro degli Esteri durante il loro colloquio. Tajani ha aggiunto di aver detto a Rubio «qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente. Siamo favorevoli e sosteniamo tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco permanente. Noi incoraggiamo il dialogo». Tajani ha raccontato di aver ricordato la disponibilità dell'Italia a essere presente «con la nostra Marina, una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione». Tajani ha sottolineato «l'importanza dell'Italia nel Libano, della nostra disponibilità a essere presenti anche in futuro in Libano a svolgere un ruolo importante per garantire la stabilità, per rinforzare anche le forze armate e regolari libanesi, cosa che stiamo già facendo con la nostra missione bilaterale». Nell'incontro poi sono state affrontate «anche le questioni Venezuela e Cuba oltre a quella dell'Africa mediterranea sulle materie prime».