Rubio: «Americani lasciate subito l'Iran»

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha invitato i cittadini americani in Iran ad andarsene immediatamente, affermando che «nessun americano dovrebbe recarsi in Iran per nessun motivo». Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti stanno designando l'Iran come «Stato sponsor di detenzioni illegali», sottolineando che il regime detiene sistematicamente americani e cittadini stranieri per ottenere influenza politica contro altri Paesi.