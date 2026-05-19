Recuperati i corpi di due dei quattro sub morti alle Maldive
di Redazione
i due corpi recuperati sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone
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May 19, 2026
Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nell'atollo di Vaavu nelle Maldive. Lo riporta The Standard Maldives. Secondo alcune fonti il recupero dei due corpi rimanenti è previsto per domani, a seconda delle condizioni subacquee e delle valutazioni di sicurezza operativa all'interno del sistema di grotte. A quanto si apprende, i due corpi recuperati sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone.
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