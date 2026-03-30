Progettava una strage a scuola, arrestato 17enne

Per gli inquirenti, stava fabbricando armi e ordigni chimici. Contestati reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale

Stava programmando una strage a scuola. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia, al quale vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo le indagini, il ragazzo stava lavorando alla fabbricazioni di armi e di ordigni chimici. Seguiva un gruppo Telegram incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della 'razza ariana'. L'operazione del Ros si è svolta tra Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana.