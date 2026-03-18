Possibile Consiglio dei ministri alle 19

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I ministri sono stati preallertati dopo le riunioni avvenute in mattinata a Palazzo Chigi, in particolare quella a cui hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, con al centro il dossier carburanti