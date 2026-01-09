Conferenza stampa della premier

Tra crisi internazionali e fibrillazioni interne alla sua maggioranza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a rispondere alle domande dei giornalisti nella classica conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare. La premier alla vigilia si è preparata ad affrontare le 40 domande (l'anno scorso rispose per due ore e mezza), in cui si spazierà dal blitz di Donald Trump in Venezuela alla sorte di Alberto Trentini, dagli sviluppi dei negoziati per risolvere la crisi ucraina alla legge elettorale, dal Mercosur al referendum sulla giustizia, passando per i temi economici.