Un'isola, due nemici - Ep. 3
Repubblica dominicana e Haiti condividono lo stesso, piccolo territorio. La prima è una meta turistica con spiagge caraibiche, la seconda è un contesto distopico in mano alla violenza. Perché?
1 min di lettura
November 28, 2025
C’era una volta un’isola divisa a metà: a Est Haiti, distopia contemporanea dove vince sempre la violenza, a Ovest la Repubblica Dominicana, meta turistica dal mare caraibico.
Due situazioni tanto diverse, eppure tanto vicine. In Repubblica Dominicana gli haitiani provano a emigrare: vengono spesso rimandati indietro. Due estremità dello stesso territorio, due situazioni diverse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA