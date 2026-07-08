L’intelligenza artificiale serve ai preti?

Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste.

Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste. A partire dall’enciclica “Magnifica humanitas” di Leone XIV e dalla testimonianza di un giovane presbitero che usa l’AI.