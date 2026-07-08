L’intelligenza artificiale serve ai preti?
Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste.
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July 8, 2026
Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste. A partire dall’enciclica “Magnifica humanitas” di Leone XIV e dalla testimonianza di un giovane presbitero che usa l’AI.
Taccuino celeste è un podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto.
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