TACCUINO DAL MONDO - Libano, ricette per il futuro
In Libano Papa Leone incontra un Paese ferito, dove una cucina comunitaria nata tra le macerie di Beirut diventa segno di futuro condiviso.
1 min di lettura
December 1, 2025
In Libano Papa Leone abbraccia un Paese oggi nel mirino delle bombe israeliane e che negli ultimi anni ha affrontato un’emergenza dopo l’altra. Tra le tappe più 9significative nella capitale Beirut c’è il luogo della drammatica esplosione del 2020 al porto, che per molti abitanti ha rappresentato un punto di non ritorno. Ma proprio in quei giorni tragici alcuni giovani crearono una cucina comunitaria in un’ex stazione di servizio: un esperimento di impegno oltre le appartenenze religiose che si è trasformato in un modello per il Libano di domani.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio di Riccardo Zoletto.
