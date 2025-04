Com'è nata la più popolare delle preghiere dedicate alla Vergine? E perché maggio è per eccellenza, il mese mariano? Risponde il nuovo episodio del podcast Taccuino celeste

Com'è nata la più popolare delle preghiere dedicate alla Vergine? E perché maggio è per eccellenza, il mese mariano? Risponde il nuovo episodio del podcast Taccuino celeste

Assieme al Padre Nostro è la preghiera cristiana per antonomasia, che si impara da piccoli. Si può dire che pressocché tutti conoscano l’Ave Maria, con cui il credente si rivolge alla Madre celeste affidandole i propri problemi e chiedendole di intercedere presso Dio. Ma com’è nata? E perché il mese di maggio è dedicato alla Vergine? Risponde il nuovo episodio del podcast Taccuino celeste che prende le mosse dalla Scrittura e dalla devozione popolare per spiegare il valore di una preghiera che per tante persone è naturale come respirare. Tra le testimonianze citate quelle di Alfonso X di Castiglia detto “il saggio”, del beato Alano de la Rupe e di san Luigi Grignion de Montfort. Sul significato dell’Ave Maria anche il prezioso contributo offerta dalla Cartolina da Camaldoli, frutto della riflessione della comunità benedettina toscana.

Taccuino celeste è un podcast dedicato ai temi della fede, della religione, ad approfondire in cosa crede chi crede. Negli ultimi episodi si è occupato, tra l’altro, del perché i cristiani celebrino la Pasqua in date diverse, delle piante nella Bibbia, del dovere cristiano di fare l’elemosina, del rapporto tra cristianesimo e di chirurgia estetica, di cremazione sì o no?, della figura di san Giuseppe, del digiuno cristiano, dei nuovi peccati e di quelli veniali, di cosa pensa la Chiesa circa la possibilità che esista una forma di vita intelligente extraterrestre, della differenza tra indulgenza e sacramento della Confessione, del rapporto tra Chiesa e Carnevale, dell’acqua santa, del Credo nato dal Concilio di Nicea, delle domande che accompagnano il Natale cristiano, di come si è arrivati al dogma dell’Immacolata Concezione, della forza delle preghiere (se cioè si può domandare a Dio ogni cosa) dei criteri per riconoscere i miracoli, dell’abbigliamento dei preti nella vita di tutti i giorni, di Halloweeen in rapporto a Ognissanti.

Taccuino celeste è un podcast dedicato ai temi della fede, della religione, ad approfondire in cosa crede chi crede. Lo si può ascoltare sul sito di Avvenire e sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Amazon music, Spreaker, Apple podcast e YouTube. Ogni mercoledì un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti, proposte di temi, consigli si può scrivere a: social@avvenire.it