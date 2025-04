Nelle Scritture gli alberi offrono insegnamenti preziosi alle nostre vite. Quali? Risponde il nuovo episodio del podcast Taccuino celeste a partire dalla Domenica delle Palme, quest'anno il 13 aprile

Nella Domenica, quest’anno il 13 aprile, che apre la Settimana Santa ricordiamo le palme fatte sventolare in segno di festa all’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ripetiamo quel gesto con i rami di ulivo benedetti che poi, bruciati, saranno le ceneri imposte ai fedeli il mercoledì di inizio Quaresima. In tutta la Scrittura del resto, gli alberi, le piante sono un richiamo costante alla vita che cresce e si rinnova, diventando spesso strumenti di preziosi insegnamenti per l’esistenza quotidiana del credente. Si calcola che dal Giardino dell’Eden nella Genesi all’albero della vita nel Libro dell’Apocalisse siano 120 le piante citate dalla Bibbia. Alcune sono strettamente legate a Gesù, si pensi alla parabola del fico sterile sulla necessità di dare frutto o al piccolissimo granello di senape usato come rimando al regno dei cieli. Altri alberi, inoltre sono parte integrante della storia di un personaggio, per esempio il sicomoro su cui sale Zaccheo per vedere Cristo. Proprio agli alberi e alle lezioni di cui sono depositari per le nostre vite è dedicato il nuovo episodio del podcast Taccuino celeste. Tema su cui interverrà anche l’importante approfondimento offerto dalla Cartolina da Camaldoli, lo spazio curato dai monaci benedettini della comunità toscana.

Taccuino celeste è un podcast dedicato ai temi della fede, della religione, ad approfondire in cosa crede chi crede. Negli ultimi episodi si è occupato, tra l’altro, del dovere cristiano di fare l’elemosina, del rapporto tra cristianesimo e di chirurgia estetica, di cremazione sì o no?, della figura di san Giuseppe, del digiuno cristiano, dei nuovi peccati e di quelli veniali, di cosa pensa la Chiesa circa la possibilità che esista una forma di vita intelligente extraterrestre, della differenza tra indulgenza e sacramento della Confessione, del rapporto tra Chiesa e Carnevale, dell’acqua santa, del Credo nato dal Concilio di Nicea, delle domande che accompagnano il Natale cristiano, di come si è arrivati al dogma dell’Immacolata Concezione, della forza delle preghiere (se cioè si può domandare a Dio ogni cosa) dei criteri per riconoscere i miracoli, dell’abbigliamento dei preti nella vita di tutti i giorni, di Halloweeen in rapporto a Ognissanti.

Si può ascoltare Taccuino celeste sul sito di Avvenire e sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Amazon music, Spreaker, Apple podcast e YouTube. Ogni mercoledì un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti, proposte di temi, consigli si può scrivere a: social@avvenire.it