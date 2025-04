"Fare la carità" sì o no? Praticarla sempre verso chiunque? Cosa ne dice la Chiesa cattolica? Sono le domande cui risponde il nuovo episodio del podcast Taccuino celeste

Your browser does not support the audio element.

"Fare la carità" sì o no? Praticarla sempre verso chiunque? Cosa ne dice la Chiesa cattolica? Sono le domande cui risponde il nuovo episodio del podcast Taccuino celeste

Le Scritture parlano spesso di elemosina. Dal canto suo il Catechismo della Chiesa cattolica, la inserisce tra le opere di misericordia definendola «una pratica di giustizia che piace a Dio». Significa che il cristiano deve sempre praticarla? Anche quando a chiedere aiuto è semplicemente una persona che non ha voglia di fare niente? E come va fatta la “carità”? Sono le domande cui risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, a partire dal Vangelo e riprendendo l’insegnamento di papa Francesco che punta sull’attenzione alla persona, specie se è povera e bisognosa. Sul valore “religioso” oltreché umano dell’elemosina anche la Cartolina da Camaldoli curata, come ogni settimana, dai monaci benedettini della comunità toscana.

Taccuino celeste è un podcast dedicato ai temi della fede, della religione, ad approfondire in cosa crede chi crede. Negli ultimi episodi si è occupato, tra l’altro, del rapporto tra cristianesimo e di chirurgia estetica, di cremazione sì o no?, della figura di san Giuseppe, del digiuno cristiano, dei nuovi peccati e di quelli veniali, di cosa pensa la Chiesa circa la possibilità che esista una forma di vita intelligente extraterrestre, della differenza tra indulgenza e sacramento della Confessione, del rapporto tra Chiesa e Carnevale, dell’acqua santa, del Credo nato dal Concilio di Nicea, delle domande che accompagnano il Natale cristiano, di come si è arrivati al dogma dell’Immacolata Concezione, della forza delle preghiere (se cioè si può domandare a Dio ogni cosa) dei criteri per riconoscere i miracoli, dell’abbigliamento dei preti nella vita di tutti i giorni, di Halloweeen in rapporto a Ognissanti, del dibattito sull’esistenza del diavolo.



Si può ascoltare Taccuino celeste sul sito di Avvenire e sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Amazon music, Spreaker, Apple podcast e YouTube. Ogni mercoledì un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti, proposte di temi, consigli si può scrivere a: social@avvenire.it