Lo sappiamo tutti. Molte minerali in bottiglia portano il nome di un santo cui, spesso, è dedicata anche la fonte da cui sono attinte. Perché succede questo? Se ne parla nel nuovo episodio di Taccuino celeste, che questa settimana mette a tema appunto l’acqua, in particolare la sua importanza per la vita della Chiesa e dello spirito, si pensi al Battesimo di cui è materia. È l’occasione, anche, per rispondere ad alcune domande, per esempio cos’è e a cosa serve l’acqua benedetta? E ancora, quando la Chiesa parla di “sacramentali” cosa intende? La cartolina da Camaldoli, curata come sempre dalla comunità monastica toscana è dedicata in particolare alla bellezza e al significato del “benedire”.

Taccuino celeste è un podcast dedicato ai temi della fede, della religione, ad approfondire in cosa crede chi crede. Negli ultimi episodi si è occupato, tra l’altro, del Credo maturato al Concilio di Nicea di cui ricorrono i 1700 anni, delle domande che accompagnano il Natale cristiano, dei portatori dei doni (Babbo Natale? Santa Lucia? La Befana?) di come si è arrivati al dogma dell’Immacolata Concezione, della forza delle preghiere (se cioè si può domandare a Dio ogni cosa) dei criteri per riconoscere i miracoli, dell’abbigliamento dei preti nella vita di tutti i giorni, dei passi necessari per diventare santi, di Halloweeen in rapporto a Ognissanti, del dibattito sull’esistenza del diavolo, della netta diminuzione delle presenze dei fedeli a Messa.

Si può ascoltare Taccuino celeste sul sito di Avvenire e sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Amazon music, Spreaker, Apple podcast e YouTube. Ogni mercoledì un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti, proposte di temi, consigli si può scrivere a: social@avvenire.it