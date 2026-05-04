L'emittente americana cita un rapporto dell'intelligence europea secondo cui, a seguito degli omicidi di alti ufficiali russi, il Cremlino avrebbe rafforzato la protezione per il presidente russo, la sua famiglia e i suoi collaboratori. Attesa per la manifestazione del 9 maggio in Piazza Rossa

Per la Cnn sono state rafforzate le misure di sicurezza su Putin e il suo staff

Il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza intorno al presidente russo Vladimir Putin e ha installato sistemi di sorveglianza nelle case dei membri del suo staff più vicini. Lo riporta la Cnn, citando un rapporto dell'intelligence europea, secondo cui tali misure sono state adottate in seguito a una serie di assassinii di alti ufficiali militari russi e a causa delle crescenti preoccupazioni per la possibilità di un colpo di stato.

I funzionari della sicurezza russi hanno già drasticamente ridotto il numero di luoghi che Putin può visitare. Al presidente russo e alla sua famiglia è stato imposto di non andare nelle abituali residenze nella regione di Mosca e a Valdai, la residenza estiva appartata del presidente che si trova tra San Pietroburgo e la capitale.

Le indiscrezioni sul giro di vite relativo alle nuove misure di sicurezza per Putin sono arrivate pochi giorni dopo che Mosca ha annunciato cambiamenti significativi alla sua parata in Piazza Rossa del 9 maggio per commemorare la vittoria sulla Germania nazista. L'evento di quest'anno – il quinto dalla totale invasione dell'Ucraina – si terrà senza armamenti pesanti, come corazzati e missili.