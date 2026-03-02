Partorisce su un gommone diretto a Lampedusa

La donna, che è stata aiutata da altre tre migranti, è originaria del Mali. L'imbarcazione era partita dalla Libia

Ha partorito sul gommone durante la traversata iniziata da Garabulli, in Libia, dove viaggiava con altre trenta persone. Una giovane del Mali, soccorsa dalla motovedetta V7009 della guardia di finanza e sbarcata al molo Favarolo di Lampedusa, é stata subito assistita dai sanitari e trasferita con il neonato al poliambulatorio di contrada Grecale. Sia la donna che il bambino stanno bene. Ad aiutarla durante il parto, sul gommone, sono state le altre tre donne che viaggiavano verso l'Italia.

Dall'alba alla tarda mattinata di domenica si sono registrati tre sbarchi, con un totale di 130 migranti, soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza. I barchini e il gommone erano partiti da Gianzur, Zuara e Garabulli, in Libia, con a bordo da 31 a 68 persone di nazionalità burkinabè, ivoriana, guineana, maliana, nigeriana, ghanese e camerunense. Nella giornata di domenica, in 24 ore, sulla maggiore delle isole Pelagie si erano verificati quattro sbarchi con 242 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, dopo il trasferimento di 300 persone avvenuto con il traghetto Sansovino diretto a Porto Empedocle, si trovano attualmente 149 ospiti.