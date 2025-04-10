COMMENTA E CONDIVIDI













Arriveranno dalla provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e dalla Costa Rica, quest’anno, l’albero, il presepe per piazza San Pietro e quello per l’Aula Paolo VI, in occasione del Natale. L’abete rosso di circa 27 metri che verrà innalzato nell’emiciclo del Bernini, riferisce un comunicato del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, giungerà dalla valle alpina di Ultimo.

Il presepe che sarà allestito in piazza San Pietro proviene dalla provincia di Salerno, in Campania, e avrà elementi tipici della zona nocerina. In particolare, il Battistero Paleocristiano di Nocera Superiore, insieme con la fontana Helvius situata in Sant’Egidio del Monte Albino e una caratteristica casa dei cortili dell’Agro nocerino. L’opera rappresenterà il Mistero dell’Incarnazione, integrando simboli religiosi, elementi del territorio e figure esemplari della spiritualità locale.

Al piano superiore, sarà raffigurato uno spaccato del Battistero Paleocristiano di Nocera Superiore, con 12 colonne che sorreggono quello che rimane della cupola. Una donna al balcone guarderà con meraviglia quanto accade. Al centro la scena principale con Gesù, Maria e Giuseppe con il bue e l’asino, i Re magi che adorano il Bambino e una pastorella che offre le ricchezze del territorio diocesano (verdura, carciofi, noci, cipollotto nocerino, pomodoro San Marzano, corbarino). A due zampognari il compito di accompagnare la scena con la musica, mentre un pastore con i tratti del servo di Dio Alfonso Russo simboleggerà il valore della sofferenza e del volontariato mentre un pescatore, con una grande àncora, indicherà la Porta Santa aperta della Basilica di San Pietro, simbolo del Giubileo.

Per il presepe che sarà collocato nell’Aula Paolo VI il tema scelto dal Costa Rica è Nacimiento Gaudium. L’opera, dell’artista costaricana Paula Sáenz Soto, vuole evidenziare non solo il messaggio di pace del Natale, ma lanciare un appello al mondo, affinché venga protetta la vita fin dal suo concepimento. Oltre all’abete scelto per Piazza San Pietro, verranno portati in Vaticano anche altri alberi di dimensioni più piccole, sempre provenienti da Lagundo e Ultimo, che verranno addobbati ed esposti in uffici e palazzi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

