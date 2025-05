Papa Leone XIV attraversa piazza San Pietro prima della Messa di inizio pontificato - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Non solo appelli. Leone XIV traduce il suo impegno per la pace anche in gesti concreti, con l'intenzione di fare della Santa Sede un facilitatore nella risoluzione dei conflitti nel mondo. E la giornata della Messa per l’inizio del suo pontificato testimonia. Nell’omelia il Papa pone l’accento sulla «carità» come dimensione dell’agire cristiano e cita Leone XIII che gli ha ispirato il suo nome per dire: «Se questo criterio prevalesse nel mondo, non cesserebbe subito ogni dissidio e non tornerebbe forse la pace?». Nel Regina Coeli chiede di «non dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre». E richiama Gaza con «i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame»; il Myanmar dove «nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti»; e poi la «martoriata Ucraina» che «attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura».



Proprio all’Ucraina papa Leone sta guardando in questi giorni per tessere una tela che vuole offrire un contributo fattivo a fermare la guerra dopo tre anni di invasione russa. Oggi pomeriggio il Pontefice riceve in udienza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, presente alla Messa in piazza San Pietro Aveva già incontrato per un approfondito dialogo il capo della Chiesa greco-cattolica, l’arcivescovo maggiore Sviatoslav Shevchuk. E le agenzie di stampa annunciano una possibile udienza domani con il vice-presidente statunitense, J. D. Vance, anche lui in prima fila alla celebrazione di inizio pontificato. Un faccia a faccia anticipato da una dichiarazione dello stesso Vance che indica la Santa Sede come possibile «luogo in cui entrambe le parti si sentirebbero a proprio agio», vale a dire Ucraina e Russia. L’iniziativa diplomatica di Leone XIV arriva dopo l’esito deludente dei colloqui fra Ucraina e Russia a Istanbul dove il suo punto su cui è stata raggiunta un’intesa è quello per lo scambio di mille prigionieri di guerra. Non altro, benché Donald Trump rilanci nuove interlocuzioni con Zelensky e Vladimir Putin.



I movimenti vaticani di queste ore seguono le parole di papa Leone che in settimana aveva detto: «La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo». E aveva assicurato anche un impegno personale, come dimostra l’uso della prima persona nel suo intervento al Giubileo delle Chiese orientali, cosa non rituale per un Papa: «Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo».



​