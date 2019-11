COMMENTA E CONDIVIDI











Oltre 6mila i medici, gli infermieri, i ricercatori, i tecnici, i dipendenti, i dirigenti, i volontari, gli specializzandi, i pazienti con le associazioni e le famiglie in l’Aula Paolo VI in Vaticano per l’udienza di Papa Francesco con la comunità dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in occasione dei 150 anni dalla fondazione.













In serata su Tv2000 alle ore 23.20 il docufilm "Una storia di bambini", un documentario di Monica Mondo per raccontare il ‘Bambino Gesù’, il primo ospedale pediatrico italiano.

Un’occasione per ricordare con immagini e filmati d’epoca e con i volti di oggi le origini di una storia di carità diventata nel tempo una storia di scienza. Nato nel 1869 grazie a una donazione di una nobildonna, oggi il Bambino Gesù è il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa. Il suo più grande valore è la ricerca, che lega l’antica sede romana sul Gianicolo a tanti ospedali e ambulatori d’emergenza nel mondo, dove il Bambino Gesù fa formazione, perché il sapere di tanti giovani ricercatori e eccellenze mediche sia donato a tutti i bambini del mondo.