Soltanto un grande romanziere, avrebbe potuto scrivere una storia simile. Quella di un menestrello di 78 anni, il quale, in un tempo di pandemia mondiale, pubblica uno struggente e potente lamento funebre della durata di quasi 17 minuti. Uno choc in un mondo dove tutto deve andare veloce, divertire ed essere alla moda. Il vecchio cantastorie per farci riflettere in questo nostro nero presente, parte dall’omicidio di John F. Kennedy, del novembre 1963. Quasi cinquantasette anni fa. Storia. Che alcuni definirebbero “preistoria”, abituati come siamo al qui e ora. Non c’è un anniversario tondo al quale aggrapparsi. Non c’è una ragione storica per un’operazione del genere né tanto meno di marketing. Qualunque dirigente discografico l’avrebbe bocciata, soprattutto in un periodo come questo. E Bob Dylan cosa fa? Lo regala. Lo pubblica online e lo mette a disposizione di tutti, dopo otto anni dall’ultimo inedito. E mentre i media del mondo raccontano i concerti in diretta sui social dei giovani artisti, il vecchio menestrello – che tutti osannavano perché unico cantautore ad avere avuto un premio Nobel. ma che altrettanti consideravano ormai a fine carriera – ci regala non solo una nuova canzone, ma “la” canzone di questa pandemia.







Qualunque canzone di un trapper probabilmente fa più visualizzazioni di lui su YouTube. E sicuramente la musica più suonata su Spotify non è la sua. Ma quando un giorno faremo i conti con questo flagello che ha piegato il mondo, noi o i nostri figli, (diventati ormai adulti) non potremo non tenere conto di “Murder Most Foul” di Dylan. Non tanto e non solo per i molti riferimenti musicali, culturali e storici che contiene, ma perché ci fa riflettere sulla purezza americana perduta, così legata ormai a quel capitalismo nel quale da anni ormai siamo immersi tutti. Sui sogni e sugli ideali che, un giorno, non solo un killer e i suoi mandanti, ma anche l’avidità degli uomini hanno ucciso.



Pochi mesi dopo l’assassinio di Kennedy uscì un film intitolato “ Murder Most Foul” , lo stesso titolo scelto da Dylan per la sua canzone, verso tratto all’Amleto di William Shakespeare e già imposto da Agatha Christie a un suo celebre racconto. In Italia decidemmo di tradurlo “Assassinio sul palcoscenico”, titolo molto meno potente dell’originale: “L’omicidio più crudele”, “Il delitto più atroce”, “Il peggiore degli omicidi”. Raccontava lo choc e il mistero di una serie di delitti in una compagnia teatrale in crisi economica. E non ci vuole una grande fantasia per fare un parallelo tra una simile a trama e la nostra realtà. Noi, guitti, saltimbanchi e attori alle prese con una crisi potente e un virus che assassina i nostri fratelli e sorelle, e ci minaccia tutti.



Non sono giorni nei quali fare polemiche, ma dobbiamo dirlo ai nostri artisti. Quelli giovani e quelli meno giovani. Senza nulla togliere ai vostri anche benemeriti sforzi di questi giorni, sappiate che in queste ore tutto ciò che avete cantato appare come ridimensionato. Note e parole sembrano se non afone sicuramente meno importanti, centrali e vive da una tragedia globale che ci ha buttati tutti giù dai nostri piccoli e grandi troni. Tutta la musica appare meno potente, proprio come certi traduzioni di titoli. Tranne questo brano. Che sembra scritto come colonna sonora, tragica e perfetta, di questi giorni. Quelli in cui il mondo anglosassone che ci ha dimostrato la forza della democrazia e la bellezza dei sogni condivisi non ha saputo dire “prima le persone” e, come ha scritto il direttore di questo giornale, ha aspramente abdicato alla sua lunga leadership morale. Il vecchio Bob, che leader morale non ha mai voluto essere, invece no.

Certo, Dylan non canta più per tanti e forse non ha mai cantato per tutti. Ma ciò che ci regala ora è davvero per ciascuno di noi, nessuno escluso. Anche per chi non sa chi sia John Kennedy o suo fratello Bob, non conosce Shakespeare, storce il naso davanti alle parole jazz e blues e magari è fiero di ignorare chi fosse Woody Guthrie e tutti gli altri protagonisti accennati nella sua straordinaria ballata. Chi sa o più semplicemente è curioso di sapere, si divertirà invece a scoprire le decine e decine di citazioni contenute in questo lamento funebre. Chiunque, in ogni caso, non può non sentirne il valore e soprattutto non può non vederci un’indicazione e forse una profezia: ricominciamo da lì, prima “del delitto più orrendo”. Ricominciamo dai sogni, dai cuori puliti, da quando l’America pur già avvelenata dall’idolatria del denaro sognava non di costruire il mondo più ricco o potente, ma il migliore dei mondi (e noi con lei).



