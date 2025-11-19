Nigeria, attacco in una chiesa pentecostale
di Redazione
All'assalto è seguito uno scontro a fuoco con la polizia in cui hanno perso la vita due persone. Rapiti alcuni fedeli e il pastore
1 min di lettura
November 19, 2025
Martedì sera, un gruppo di uomini armati ha attaccato una chiesa pentecostale nella città di Eruku, nella Nigeria centrale, uccidendo almeno due persone. Il pastore e alcuni fedeli sono stati rapiti.
Stando alle prime ricostruzioni della polizia dello Stato di Kwara, l'assalto è avvenuto nel tardo pomeriggio nella Christ Apostolic Church mentre era in corso una cerimonia religiosa. Dinamica confermata da un video pubblicato da un giornale online locale e verificato da Reuters. I "banditi" sono entrati nell'edificio e hanno cominciato a rubare gli effetti personali dei fedeli costretti a radunarsi in un angolo. È seguito uno scontro a fuoco gli agenti della sicurezza intervenuti a difenderli. Una persona è stata rimasta uccisa all'interno della chiesa, un'altra fuori mentre gli assalitori si ritiravano cercando la fuga nella boscaglia con le persone sequestrate.
Lunedì scorso, nello Stato nord-occidentale di Kebbi, un'altra banda ha assaltato la Government Girls Comprehensive Secondary School e rapito almeno 23 ragazze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA