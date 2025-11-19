Nigeria, attacco in una chiesa pentecostale

All'assalto è seguito uno scontro a fuoco con la polizia in cui hanno perso la vita due persone. Rapiti alcuni fedeli e il pastore

Martedì sera, un gruppo di uomini armati ha attaccato una chiesa pentecostale nella città di Eruku, nella Nigeria centrale, uccidendo almeno due persone. Il pastore e alcuni fedeli sono stati rapiti.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia dello Stato di Kwara, l'assalto è avvenuto nel tardo pomeriggio nella Christ Apostolic Church mentre era in corso una cerimonia religiosa. Dinamica confermata da un video pubblicato da un giornale online locale e verificato da Reuters. I "banditi" sono entrati nell'edificio e hanno cominciato a rubare gli effetti personali dei fedeli costretti a radunarsi in un angolo. È seguito uno scontro a fuoco gli agenti della sicurezza intervenuti a difenderli. Una persona è stata rimasta uccisa all'interno della chiesa, un'altra fuori mentre gli assalitori si ritiravano cercando la fuga nella boscaglia con le persone sequestrate.

Lunedì scorso, nello Stato nord-occidentale di Kebbi, un'altra banda ha assaltato la Government Girls Comprehensive Secondary School e rapito almeno 23 ragazze.