"Se non proteggiamo la salute non possiamo proteggere l'economia" ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo stamani, con un videomessaggio, all'assemblea della Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.

"I mesi passati hanno costituito una prova difficile, per la comunità e per l'economia. A causa del ritmo del contagio anche questi giorni e le prossime settimane si preannunciano complesse, non potremo abbassare la guardia, perché se non proteggiamo la salute cittadini non proteggiamo l'economia".

"Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria - ha riconosciuto il premier - e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz'altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti".

E ha aggiunto: "Stiamo definendo modalità quanto più efficaci e rapide per offrire ristoro agli operatori economici in difficoltà".