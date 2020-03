Il tweet di Conte che ringrazia il premier albanese - Ansa

"Grazie". È il messaggio postato su Twitter dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che pubblica il video del primo ministro albanese, Edi Rama, con cui spiega che il suo Paese ha inviato 30 medici e infermieri in Italia per aiutare il nostro personale sanitario, soprattutto in Lombardia. Il premier ha parlato in italiano e fatto riferimento agli aiuti ricevuti nel momento del bisogno: "Non siamo ricchi, ma abbiamo memoria", è solo una frase del suo significativo discorso, tenuto al momento della partenza dei 10 medici e 20 infermieri.