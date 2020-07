Una bomba d’acqua ha interessato Milano nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, provocando l’esondazione del fiume Seveso, come testimoniato dalle immagini di molti cittadini che abitano in zona. - Ansa

I forti temporali che si sono abbattuti dalle 5 sulla Lombardia "hanno provocato l'innalzamento repentino dei livelli del Seveso e del Lambro, saliti di tre metri in mezz'ora": è quanto ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, arrivato nella zona nord della città dove il Seveso è esondato dopo le 7. - Ansa

"Dobbiamo avere la soluzione del piano vasche - ha aggiunto Granelli - dobbiamo accelerare: abbiamo aperto il cantiere a Milano, abbiamo due gare in corso, dobbiamo essere il più veloci possibile per una risposta strutturale, Milano non può attendere". - Ansa