Ragazze in classe a Kashgar nella provincia autonoma dello Xinjiang

«La portata della detenzione arbitraria e discriminatoria degli uighuri e di altri gruppi a maggioranza musulmana... può costituire crimini internazionali, in particolare crimini contro l’umanità», perché «le accuse di sistemi di tortura o maltrattamenti, compresi trattamenti medici forzati e condizioni critiche di detenzione, sono credibili». Queste e altre parti del rapporto sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang diffuso a Ginevra dall’Alto Commissariato Onu per i Diritti umani, indicano come si tratti forse del più severo ma anche articolato e documentato atto di accusa finora contro il governo cinese per le sue azioni nella Regione autonoma dello Xinjiang. Arrivato a una manciata di minuti dalla scadenza del mandato della commissaria Michelle Bachelet, accusata ancora a maggio, dopo il suo viaggio nello Xinjiang a lungo impedito dalle autorità cinesi, di essere troppo accondiscendente verso Pechino. Accusa da cui si era difesa affermando che cercare il dialogo «non significa chiudere gli occhi».

I lavori del rapporto erano iniziati dopo l’arrivo da fine 2017 all’Ufficio per i Diritti umani delle Nazioni Unite delle prime denunce per il trattamento degli uighuri e di altri gruppi minoritari di fede musulmana nello Xinjiang. La posizione strategica della provincia, la presenza di formazioni indipendentiste e il rischio di infiltrazioni jihadiste sono state proposte da Pechino come ragioni per il contrasto a «terrorismo» e «estremismo» attraverso la repressione dei diritti e dell’identità religiosa di una popolazione un tempo maggioritaria e ora soverchiata dall’immigrazione di cinesi Han e di altre etnie.

Durante la sua elaborazione il rapporto ha posto un’attenzione particolare alla credibilità delle fonti e dei documenti disponibili, ma anche alla valutazione del contesto legale in cui si colloca la realtà degli uighuri, in costante contatto con le autorità cinesi. Anche se nel testo viene sottolineata l’urgenza di una evoluzione sotto controllo internazionale non si smentisce la necessità di sostenere la Cina verso una evoluzione positiva. Immediato e elevato è stato l’interesse verso il rapporto, ma immediata e dura è stata anche la reazione cinese. Pechino ha respinto «con forza» le valutazioni contenute nel documento accusando l’Alto Commissariato per i Diritti umani di «diffamare e calunniare la Cina, interferendo negli affari interni cinesi». Per Liu Yuyin, portavoce della missione cinese presso le Nazioni Unite a Ginevra, il rapporto è basato «sulla presunzione di colpa, sulla disinformazione e sulle bugie fabbricate dalle forze anti-cinesi come fonti principali».

Di un documento che propone «nuove prove» delle «orribili violazioni dei diritti umani» commesse contro «gli uighuri musulmani e altre minoranze nello Xinjiang» ha parlato ieri Liz Truss, ministra degli Esteri britannica. La candidata favorita a sostituire lunedì Boris Johnson, ha definito «credibili» le prove di «arresti discriminatori e arbitrari, torture, violenze sessuali e di genere, violazione dei diritti riproduttivi, distruzione di siti religiosi», rivendicando il merito di Londra per avere imposto per prima «sanzioni contro alti funzionari del governo cinese». A lei e a molti altri critici ha risposto l’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun , parlando di «bugia totalmente inventata e politicamente motivata» per fermare il progresso della Cina e, riferendosi al «cosiddetto problema dello Xinjiang», si è detto «fermamente contrario al rapporto».