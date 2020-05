Il presidente Usa, Donald Trump - Reuters

Il portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha detto ai giornalisti che il presidente Usa, Donald, Trump avrebbe firmato un ordine esecutivo relativo alle società di social media, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Il direttore delle comunicazioni strategiche della Casa Bianca Alyssa Farah ha dichiarato che Trump lo firmerà oggi.

Preoccupato di galvanizzare la sua base elettorale in vista delle elezioni di novembre, Donald Trump continua a sparare a zero contro i giornalisti, i governatori che non aprono abbastanza alla svelta i loro Stati o prendono in considerazione il voto per posta e ora anche i social media. Proprio mentre l’America passa i centomila morti, secondo i calcoli del New York Times. Ieri il presidente Usa, che sempre in chiave elettorale ha annunciato il prossimo ritiro completo delle truppe americane dall’Afghanistan, è arrivato a minacciare di «regolamentare» o «chiudere» le reti sociali, mandando in rosso in Borsa tutti i colossi della Silicon Valley. Uno scontro senza precedenti, innescato da due tweet in cui il capo della Casa Bianca sosteneva che il voto per posta ipotizzato da alcuni Stati democratici (primo fra tutti la California, che lo ha approvato prima del ricorso della Casa Bianca che lo ha sospeso) per proteggere gli elettori dal coronavirus porterà a brogli.

La compagnia di San Francisco li ha segnalati con l’avviso ai lettori di «verificare i fatti», allegando un link in cui si spiega che le dichiarazioni di Trump sono prive di fondamento secondo la Cnn, il Washington Post e altri media. Un portavoce di Twitter ha poi giustificato l’intervento come obbligato perché i messaggi «contengono informazioni potenzialmente fuorvianti sui processi di voto». Un vero e proprio schiaffo per l’inquilino della Casa Bianca che ha fatto di Twitter la sua principale piattaforma elettorale. «Twitter sta interferendo nelle elezioni e io come presidente non consentirò che accada – ha ammonito Trump –. Regolamenteremo fortemente le piattaforme social o le chiuderemo. Proprio come non possiamo permettere che le elezioni per posta mettano radici nel Paese. Seguiranno grandi provvedimenti».

I repubblicani temono che facilitare l’accesso al voto aumenti la partecipazione delle minoranze, che tradizionalmente preferiscono i candidati democratici. Tra i primi a minacciare Twitter sono stati un paio di senatori repubblicani, che hanno suggerito la revoca della protezione sulla responsabilità dei contenuti degli utenti, uno scudo legale che la Silicon Valley difende da sempre. I giganti sociali si trovano in una posizione delicata, alla vigilia di un’elezione che, a causa dei limiti imposti dal Covid, si giocherà soprattutto su Internet. Twitter è stato il primo social a prendere posizione, ma non era mai intervenuto prima sui cinquettii fuorvianti o falsi di Trump e anche ieri si è rifiutato di eliminare i messaggi in cui Trump rilanciava la teoria cospirativa secondo cui l’ex deputato repubblicano e ora conduttore di Msnbc, Joe Scarborough, suo acerrimo nemico, potrebbe aver ucciso nel 2001 la propria collaboratrice parlamentare Lori Klausutis, morta di crisi cardiaca.

La richiesta era stata avanzata dal vedovo della donna. Facebook per ora tace, preferendo non censurare le dichiarazioni dei leader politici. Ma gli ambiti in cui le reti sociali sono chiamate a mettere dei limiti si moltiplicano ogni giorno. Fra queste la preoccupazione per la salute pubblica, che ha spinto molte autorità sanitarie a chiedere alle piattaforme sociali di non permettere a Trump o ad altri leader di fornire consigli potenzialmente pericolosi per la salute. Inquieta ad esempio la posizione di Trump nei confronti delle mascherine, per le quali il Commander in chief non nasconde la sua avversione, considerandole l’antitesi della sua strategia elettorale tesa a una rapida riapertura dell’economia Usa.

Ultimo episodio di questa serie è stato l’attacco di Trump a un giornalista che la indossava alla Casa Bianca, al quale ha chiesto di toglierla, prima di accusarlo di essere «politically correct». Il giornalista ha utilizzato Twitter per rispondere, ripubblicando le raccomandazioni dell’agenzia federale per la prevenzione delle malattie.