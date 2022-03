Un video girato da cittadini di Melitopol: la gente scende in piazza contro l'invasione russa. Un uomo con i pantaloni rossi avanza in testa, affrontando viso a viso i soldati russi, che indietreggiano ma sparano in aria. Il video è stato girato da una rete di cittadini che si adopera per documentare e informare l'opinione pubblica internazionale.