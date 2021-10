La regina Elisabetta II a fine mese inaugurerà a Glasgow la Cop26 sui cambiamenti climatici - Reuters

A 95 anni suonati, la regina Elisabetta II, si permette ormai anche uscite fuori dal protocollo. La monrca infatti rimane sempre fuori dalla politica e dalle sue polemiche; ma qualche volta esce dal seminato ed usa toni che somigliano molto all'ormai celebre "bla, bla, bla" di Greta Thunberg. È accaduto ieri, quando è intervenuta all'apertura del Parlamento scozzese a Cardiff: la regina ha fatto riferimento al prossimo appuntamento a Glasgow, il vertice per il clima, al quale tra due settimane dovrebbe partecipare lei stessa insieme a qualche membro di spicco della famiglia reale. Ebbene parlando della Cop26, la regina ha detto a chiare note, che i politici «parlano, ma non fanno».

«Ho sentito parlare di Cop... Ancora non si sa chi viene, nessuna idea. Sappiamo solo chi non viene». E poi l'affondo ulteriore: «È davvero irritante quando parlano, ma non fanno».

La regina probabilmente riflette le preoccupazioni nel governo britannico, che avrebbe "incassato" nelle ultime ore il no più bruciante, quello del presidente cinese Xi Jinping. Stamane invece ha dato conferma della sua presenza alla Cop26, il premier australiano Scott Morrison, un altro il cui arrivo a Glasgow era dato per incerto.