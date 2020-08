Sedie per il distanziamento in preparazione della Marcia dell'impegn,o a Washington, a 57 anni dallo storico discorso di Martin Luther King "I have a dream" - Reuters

Le Chiese degli Stati Uniti esprimono dolore per i fatti di Kenosha nel Wisconsin e indicono per oggi e per il 9 settembre una giornata di preghiera e digiuno anche in ricordo del 57esimo anniversario del discorso di Martin Luther King: 'I have a dream'.

"Il razzismo - ha scritto l'arcivescovo di Milwaukee, Jerome Edward Listecki, come riporta Vatican News - non è il mezzo per ottenere pace e giustizia". I presuli degli Stati Uniti invitano i cattolici a unirsi a una speciale giornata di preghiera e digiuno oggi, nel 57esimo anniversario del celebre discorso di Martin Luther King, oppure il 9 settembre, festa di San Pietro Clavier.

In una nota monsignor Shelton Fabre, presidente della Commissione ad hoc contro il razzismo della Conferenza episcopale Usa, invita i fedeli a partecipare a messe di riparazione contro i peccati del razzismo, a recitare il Rosario per la guarigione da questa piaga e a chiedere l'intercessione dei santi che si sono battuti per l'uguaglianza razziale, come san Pietro Claver e santa Katharine Drexel. "Ribadiamo il valore di coloro la cui vita e dignità nel Paese sono marginalizzati a causa del razzismo e la necessità di lottare anche in difesa della vita dei bambini non nati", afferma.

A Washington la Marcia dell'impegno

Al centro della "Marcia dell'impegno: togli il ginocchio dal nostro collo" che, a Washington, commemora l'anniversario dello storico discorso del reverendo King dal Lincoln Memorial durante la Marcia per il lavoro e la libertà del 28 agosto 1963, ci sono le vicende di cronaca degli ultimi giorni, con le proteste anche violente per il ferimento di un afroamericano, il ventinovenne Jacob Blake, da parte della polizia domenica scorsa a Kenosha in Wisconsin. Tra gli obiettivi della marcia, organizzata dal National Action Network del reverendo Al Sharpton e da un figlio di Martin Luther King, quello di testimoniare l'urgenza di riforme della polizia federale.