Le proteste hanno raggiunto l'area della Casa Bianca a Washington

È stata una sesta notte da incubo negli Stati Uniti: migliaia di manifestanti hanno violato il coprifuoco imposto nelle principali città per marciare e protestare contro la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano tenuto immobilizzato da un poliziotto per nove minuti con il ginocchio sul suo collo. Le violenze non hanno risparmiato l'area che circonda la Casa Bianca, nella capitale Washington anch'essa sotto coprifuoco dalle 23 alle 6. Il presidente Donald Trump, riportano i media americani, già venerdì era stato costretto a ripararsi per sicurezza nel bunker dell'edificio, con la moglie Melania e il figlio Barron.

Nella notte i tafferugli e gli scontri tra i rivoltosi e il Secret service sono andati avanti per ore. Sono almeno cinquanta i feriti, secondo Fox News, tra gli uomini della sicurezza della Casa Bianca. Gli arresti tra i manifestanti si calcolano in 2.500 nel fine settimana. Solo nella notte, a Minneapolis dov'è morto Floyd, sono state fermate 150 persone.

Al coprifuoco, imposto in almeno quaranta città con la Guardia nazionale intervenuta in sedici Stati oltre che nella capitale, i cittadini hanno risposto con il fuoco. Edifici, bidoni dell'immondizia, mezzi della polizia sono stati dati alla fiamme. A Lafayette Park di Washington, a pochi passi dalla residenza presidenziale, la folla ha acceso diversi grandi incendi. Polizia e militari hanno risposto con gas lacrimogeni, spray al pepe e granate stordenti. Le fiamme - subito estinte - hanno attinto anche l'ingresso della chiesa di St. John, nota come la chiesa dei presidenti perché frequentata dai capi di Stato, compreso Trump. A St. Paul un uomo è stato arrestato perché ha sfondato alla guida di un camion una transenna che proteggeva i manifestanti e ha rischiato di investirli.

A New York tra i quasi 790 arrestati c'è anche la figlia del sindaco di New York City, la 25enne Chiara de Blasio, che sabato sera si era rifiutata di lasciare una strada di Manhattan sgomberata dagli agenti. Successivamente è stata chiamata in giudizio e rilasciata.

Tensione alle stelle anche in California, dove i soldati della Guardia Nazionale armati hanno circondato i gradini del municipio di Los Angeles e le città della California hanno dichiarato il coprifuoco domenica per scongiurare nuova violenza dopo che i manifestanti hanno bruciato auto della polizia, fatto irruzione nei negozi e attaccato i poliziotti. In più di 20 città, saccheggiatori sono entrati nei negozi e sono fuggiti con scatole di scarpe da ginnastica, vestiti, telefoni cellulari e TV. Quasi 400 persone sono state arrestate a Los Angeles.

La protesta, e gli scontri, hanno interessato anche il Canada. Migliaia di persone hanno marciato domenica a Montreal per denunciare il razzismo e la violenza della polizia durante una manifestazione che nella sera è degenerata in scontri e saccheggi nel centro della città. Per oltre tre ore, circa 10mila persone, secondo stime non ufficiali, hanno sfilato per il centro della città. Ma subito dopo l'ordine di dispersione arrivato in prima serata, la violenza è scoppiata nel centro della città quando un gruppo di manifestanti ha lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni. Diverse vetrine sono state saccheggiate: alcuni rivoltosi sono stati ripresi in fuga con televisori e chitarre elettriche rubate.