Zaila Avant-garde, ha 14 anni, e negli Stati Uniti è passata alla storia come prima adolescente afro-americana a vincere il blasonato concorso nazionale di spelling - Frame di un video su YouTube

COMMENTA E CONDIVIDI













Si chiama Zaila Avant-garde, ha 14 anni, e negli Stati Uniti è passata alla storia come prima adolescente afro-americana a vincere il blasonato concorso nazionale di spelling, l'US Scripps National Spelling Bee.

Originaria di New Orleans, in Louisiana, Zaila, prodigio del basket giovanile, ha tagliato il traguardo con la pronuncia della parola "murraya", un albero tropicale diffuso in Asia e Australia, ma prima di raggiungere l'ultimo livello della gara ha dovuto fare lo spelling di "querimonious" (dubbioso), "solidungulate" (solidungulare) ed altri termini piuttosto complessi e con diverse origini. Parte di un gruppo di 11 finalisti, all'ultimo round Zaila ha avuto la meglio sulla 12enne Chaitra Thummala, di Frisco, in Texas, portandosi a casa il primo premio da 50mila dollari.



La 14enne, originaria di Harvey, Lousiana, si è mostrata rilassata sul palco arrivando alla parola finale senza particolari esitazioni. Appena capito di avere vinto, la 14enne si è lasciata andare ai festeggiamenti per poi venire avvolta da una cascata di coriandoli. "Ero abbastanza tranquilla sull'argomento Murraya e praticamente qualsiasi altra parola che mi è capitata", ha detto Zaila.

Da Orlando, in Florida, dove si è svolta la finale, la brillante 14enne afro-americana ha raccontato che si esercita allo spelling almeno 7 ore al giorno, durante le quali pronuncia circa 13 mila parole. In realtà Zaila lo considera un hobby in quanto il suo principale obiettivo è diventare una giocatrice di basket professionista. Prodigio del basket, spera di giocare nella Wnba (Women's National Basketball, la lega professionistica di pallacanestro femminile degli Stati Uniti d'America). Tra gli spettatori che hanno assistito alla gara anche la first lady Jill Biden.

Oltre ad essere la prima giovane afrodiscendente a vincere il prestigioso concorso, con la sua performance Zaila ha segnato un altro record: è dal 2008 che un campione o vice campione di spelling non è di origine asiatica. Nel 1998, un'altra bambina nera di origini giamaicane, Jody-Anne Maxwell aveva vinto lo stesso premio, all'età di 12 anni. L'edizione 2020 dello Scripps National Spelling Bee è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19.