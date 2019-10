Il premier britannico Boris Johnson (AP)

C’è una data, giovedi 12 dicembre, anche se non è ancora certa, per le elezioni generali volute dal premier britannico Boris Johnson.

Lunedi il primo ministro chiederà al parlamento di dargli via libera per poter arrivare alle urne. Tuttavia, per procedere, il governo ha bisogno dei due terzi dei voti dei deputati e, quindi, dell'appoggio del partito laburista che ha già dichiarato che voterà contro. Il "Labour" ha detto, infatti, che appoggerà la richiesta di un sondaggio, soltanto una volta che venga scongiurato il rischio del "no deal", l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue senza accordo, sempre che Bruxelles abbia concesso un ulteriore rinvio della Brexit.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista che Johnson ha concesso alla Bbc.

“Se i deputati vogliono più tempo per esaminare il pacchetto legislativo che implementa la Brexit possono averlo ma devono acconsentire a elezioni generali il 12 dicembre”, ha dichiarato il premier. Se la scommessa di Johnson funzionerà – anche se per il momento non si vede come – il parlamento avrà tempo fino al 6 novembre, data nella quale verrà sciolto, per discutere ancora la legislazione del “Withdrawal agreement”, l’accordo di uscita dalla Ue che BoJo ha negoziato con Bruxelles.

Con la sua mossa il premier ha voluto soppiantare la decisione attesa per domani della Ue che, sembra certo, concederà un'estensione della Brexit fino a gennaio. Prospettiva aborrita da Johnson che ha sempre ripetuto che "l'uscita dalla Ue va completata entro il 31 ottobre".

Intanto, con una vittoria inattesa per il premier, I deputati britannici hanno approvato il programma di governo di Boris Johnson con 310 voti a favore e 294 contrari. Si tratta del cosiddetto "Queen's speech", il "discorso della sovrana", con la quale la Regina Elisabetta annuncia la legislazione dell'anno successivo. La cerimonia, molto pomposa, con la monarca con corona e ermellino, si è svolta il 14 ottobre scorso. Tocca poi a Westminster approvare quell'agenda.

La campagna elettorale di BoJo, se ci sarà, sarà improntata allo slogan "Get Brexit done!", cioè all'impegno di portare a termine l'addio di Londra alla Ue e di permettere al Paese di "guardare avanti". "Sarebbe moralmente del tutto incredibile se Corbyn e ileader degli altri partiti d'opposizione - dagli indipendentisti scozzesi dell'Snp di Nicola Sturgeon ai liberaldemocratici di Jo Swinson, entrambi categoricamente anti Brexit e favorevoli a un secondo referendum - rigettassero sia di approvare l'accordo, sia di andare subito alle elezioni restituendo così la parola al popolo britannico", ha tuonato ancora Johnson.

Per rafforzare il suo messaggio il premier non ha mancato di pubblicare una lettera aperta a Jeremy Corbyn sul suo profilo Twitter in cui accusa Westmister d'aver "rifiutato di prendere una decisione" e di tenere "in ostaggio il Paese", mentre paventa conseguenze negative "per il business, il lavoro e la pubblica fiducia nellademocrazia" se "la paralisi continuasse fino al 2020".

Non senza sfidare il numero uno del Labour - in difficoltà anche per le divisioni interne al suo partito - a rispettare gli impegni presi. "Lei aveva ripetutamente detto - ha detto il premier al suo oppositore Corbyn - che avrebbe sostenuto immediatamente il ricorso a elezioni, una volta che la Ue avesse accettato la richiesta del Parlamento di un rinvio della Brexit al 31 gennaio. Suppongo che questa resti la sua posizione e che lei ora sostenga il voto affinché gli elettori possano sostituirsi a un Parlamento fallito".