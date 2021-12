COMMENTA E CONDIVIDI













C'è anche una suora cattolica birmana tra le 100 donne del 2021 nominate dalla Bbc. È suor Ann Rose Nu Tawng, che è diventata un simbolo della protesta della società civile birmana al colpo di Stato militare. In particolare si ricorda una immagine in cui lei si inginocchiava davanti alle forze armate per proteggere i cittadini che si erano rifugiati nella sua chiesa.

Suor Ann Rose Nu Tawng

Nella lista spiccano soprattutto le donne afghane: è stata una scelta della Bbc quella di destinare a loro il 50 per cento dei riconoscimenti ad attiviste, scrittrici, sportive, insegnanti: c'è una scolara e una libraia, una poliziotta e una procuratrice. La cosa che impressiona è che moltissime di loro non hanno potuto essere ritratte con fotografie, ma solo con un disegno, perché sono in pericolo di vita.

Non ci sono donne italiane nella lista.

Uno spazio anche per le donne salite ai vertici della politica in quest'anno, come la prima ministra degli Esteri libica Najla Elmangoush e la prima premier dello Stato di Samoa Flame Naomi Mata'afa,