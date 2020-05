Una volontaria coinvolta nella sperimentazione del vaccino - Ansa

Solo il vaccino può sconfiggere definitivamente il Covid-19. «Dobbiamo svilupparlo al più presto» per «produrlo e distribuirlo in ogni singolo angolo del mondo», ha dichiarato la commissaria Ue alla ricerca Mariya Gabriel. Perciò sarà lanciata domani la “Coronavirus global response”, l’iniziativa che punta a mettere insieme governi, aziende e cittadini per attivare una campagna di raccolta fondi, da aggiungere ai 380 milioni di euro già mobilitati dall’Ue. Servono almeno 7,5 miliardi di euro, ma anche una stretta collaborazione tra i migliori ricercatori del mondo e «l’Italia è molto coinvolta». In questa battaglia scientifica, a cui hanno già aderito Angela Merkel, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte - che ieri ha ricevuto una telefonata di sostegno al progetto da parte di Buill Gates - Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sono impegnati alcuni dei migliori istituti universitari italiani. La società farmaceutica milanese Dompé guida la piattaforma di supercalcolo intelligente “Exscalate4CoV”: l’obiettivo è identificare rapidamente molecole efficaci contro il coronavirus e farmaci per il trattamento.