Yulia Zdanovskaya, 21 anni, medaglia d'argento nel 2017 per l'Ucraina alle Olimpiadi matematiche è morta l'8 marzo durante un attacco a Kharkiv uccisa dalle bombe russe.

Il Massachusetts Institute of Technology, l'Mit di Boston dedica una borsa di studio in Matematica in sua memoria; anche l'Università di Tor Vergata l'ha ricordata con un post su Instagram