Una donna lascia Donetsk su un pullman diretto in Russia: ieri i separatisti, al suono delle sirene, hanno ordinato l'evacuazione dei civili

Il Donbass è già una polveriera in fiamme. I leader filorussi della repubblica separatista ucraina di Donetsk e di Lugansk hanno chiamato alla "mobilitazione generale" con un decreto pubblicato on line. I militari governativi e i ribelli separatisti filorussi si sono scambiati accuse di attacchi e di violazioni del cessate-il-fuoco. I primi hanno denunciato 66 scambi di fuoco notturni. Lo stato maggiore interforze di Kiev denuncia che "In conseguenza dell'attacco, un soldato ucraino ha riportato ferite fatali da una scheggia". Per i filorussi la situazione è "critica".

Intanto si intensifica l'esodo dei civili dopo che ieri i leader separatisti hanno ordinato, al suono delle sirene, l'evacuazione in Russia di donne, anziani e bambini e lanciato un appello alle armi. Secondo una fonte in loco, citata dalle agenzie, sarebbero diecimila i profughi che hanno varcato il confine. Il governatore della regione russa di Rostov, Valery Golubev, ha dichiarato lo "stato d'emergenza" per la crescente presenza di profughi dalle confinanti autoproclamate repubbliche.

Biden: Putin vuole la guerra, ma la pagherà cara

"Mosca la pagherà cara se attacca l'Ucraina" ma "può ancora scegliere la strada della diplomazia" ha twittato nella notte italiana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo una videoconferenza con i leader alleati di Unione Europea e Nato. "Abbiamo concordato sul nostro supporto all'Ucraina, di continuare i nostri sforzi diplomatici, e affermato che siamo pronti a imporre costi massicci alla Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto", scelta che la renderebbe "colpevole" di "una guerra catastrofica", scrive.

Ai giornalisti Biden aveva dichiarato, dopo i 45 minuti in conference call con gli alleati: "Sono convinto che Vladimir Putin abbia preso la decisione di attaccare l'Ucraina, mettendo nel mirino anche Kiev, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Abbiamo ragione di crederlo". La Russia "sta cercando di provocare" l'Ucraina e di creare "false giustificazioni" per una guerra.

Oggi conferenza per la sicurezza (senza Mosca). E manovre militari Russia-Bielorussia

Oggi a Monaco si apre una conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca. Biden ha sconsigliato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di lasciare il Paese per andare alla conferenza. E sempre oggi Putin supervisionerà le manovre delle sue forze strategiche nucleari insieme al suo più stretto alleato in questa crisi, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Manovre che sembrano a molti la prova generale di un attacco a breve, senza più temere di irritare il presidente cinese Xi Jinping che ormai sta concludendo i suoi Giochi di Pechino.

Domani il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà Putin, mentre l'Osce denuncia un "drammatico aumento" delle violazioni del cessate il fuoco lungo il confine. Nonostante il Cremlino continui a parlare di parziale ritiro, l'ambasciatore Usa presso l'Osce Michael Carpenter ha stimato che Mosca abbia ammassato sino a 190mila effettivi "vicino e dentro" l'Ucraina, considerando anche le repubbliche secessioniste.