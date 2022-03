Reuters

Nuovi attacchi sulle città ucraine nelle ultime ore. Dopo Kharkiv e Kiev, ora è Odessa a temere di finire sotto assedio: il nemico potrebbe arrivare da est, una volta superata la resistenza di Mykolaiv, ma soprattutto dal mare.

I satelliti hanno rilevato 14 navi della flotta settentrionale di Mosca in avvicinamento a Odessa, tra cui il Pyotr Morgunov, nave anfibia lunga 120 metri.

Stando a quanto riportato dal quotidiano ucraino Kyiv Independent ci sarebbero stati già due feriti nel bombardamento delle navi da guerra russe sulla costa dell'oblast di Odessa, il porto nel sud-ovest dell'Ucraina.

Oltre alle bombe sulla costa a sud di Odessa, attacchi anche su altre città, tra cui Kharkiv che è stata bombardata di nuovo: "Ci sono 500 morti da inizio guerra", dicono i servizi di emergenza locali. A Kiev assediata dalle forze russe il coprifuoco resta in vigore per 36 ore: la metropolitana sarà adibita a rifugio per la popolazione.

Mariupol, da giorni sotto assedio da parte delle forze russe, è stata attaccata anche dal mare di Azov. Lo riferisce Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina, precisando che gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei. "I primi missili - spiega - sono stati lanciati da una nave vicino a Bilosaraiska Kosa, verso la città". L'ospedale regionale di Mariupol, inoltre, è sempre occupato dalle forze russe "che costringono i medici a curare i loro feriti" e "usano anche i pazienti come

scudo contro i tentativi di riprendere il controllo del nosocomio da parte dei nostri soldati".



Oltre duemila auto in fuga da Mariupol. Le forze russe hanno preso il controllo di Berdiansk, città portuale di oltre centomila abitanti sul mar d'Azov. Colpito un ospedale a Lugansk.

Secondo il governo ucraino, sono 103 i bimbi morti da inizio conflitto.



Diplomazia al lavoro, Biden al vertice europeo a Bruxelelles

Sono arrivati in treno a Kiev nella città che resiste sotto le bombe i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, Morawiecki, Fiala e Jansa, hanno incontrato il presidente ucraino a cui hanno illustrato "un vasto pacchetto di aiuti". Il vicepremier polacco Kaczynski: serve missione armata dell'Alleanza per l'assistenza umanitaria.

Secondo Zelensky il negoziato riprende oggi. La novità è che l'Ucraina sembra aver accettato ormai il fatto di non poter entrare nella Nato, ma chiede garanzie per la propria sicurezza. Dal canto suo Putin dichiara che il governo di Kiev "non è serio nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile".

Intanto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha convocato il Consiglio straordinario della Nato il 24 marzo: a Bruxelles parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.